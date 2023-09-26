金管局：港人赴泰國今年底前可用轉數快消費

香港金管局副總裁李達志表示，與泰國央行合作的跨境支付取得初步成果，預期轉數快系統與泰國即時支付系統PromptPay的互聯互通計劃將於今年底前推出，屆時香港市民可於泰國當地使用轉數快進行零售支付，泰國訪港旅客亦可使用PromptPay於本地商戶付款；希望計劃為未來更多的跨境支付場景奠定基礎。

李達志在「轉數快x中小企」研討會上致詞時表示，轉數快推出至今已有1,300萬個登記，每年平均增長約36%。每日港元即時交易量和交易額，於過去5年平均每年分增長71%和41%；8月份日均處理125萬港元即時交易。數據同時顯示，轉數快於不同場景的用量和市佔率均有增加，金管局未來會繼續擴大應用場景。

今年適逢轉數快5周年，李稱，希望將轉數快推向新的里程碑，尤其是加強中小企應用。他指，中小企在香港經濟扮演重要角色，冀透過轉數快增強中小企的競爭力及融入電子支付，及便利市民生活。為支持負責營運轉數快的香港銀行同業結算有限公司，將於今年10月豁免銀行和儲值支付工具營運商處理企業和商戶轉數快作即時支付的結算費用。