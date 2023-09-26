港交所就改革GEM進行為期6周諮詢　料最快明年初生效

主要包括：引入「簡化轉板機制」，允許合資格的中小企業發行人以比之前較寬鬆的規定及較低的合規成本轉主板上市，即不需要委任保薦人，也不需要刊發招股說明書。

其次，建議引入新的財務資格測試，希望能吸引着重研發且具有高增長潛力，但沒有淨營運現金流記錄的公司來上市。相信新的測試標準有助吸引來自香港、大灣區及其他地區靠研發驅動的成長型公司。

再者，將GEM發行人的持續合規要求與主板一致。建議取消對GEM發行人強制季度財務匯報規定，並提議使GEM發行人聘用監察主任及合規顧問的持續責任與主板保持一致。

最後，建議將GEM發行人控股股東IPO後禁售期從24個月縮短至12個月。這一點也確保了和主板相關要求保持一致。預計新規則最快將在2024年初生效。

另香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，在股票市場上市是中小企業為了業務發展、持續創新及創造價值而進行融資的其中一種途徑。香港交易所致力為區內中小企業提供有利環境、助力他們蓬勃發展，為香港及整個社會的長期繁榮作出貢獻。歡迎市場人士就諮詢文件提供意見。