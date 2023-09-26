AlipayHK擴內地網約車合作商　拓境外Call車服務

AlipayHK宣布透過Alipay+一站式跨境支付及營銷方式拓展跨境網約車服務，即日起用戶使用AlipayHK可以一鍵預約內地幾十個品牌的網約車，計及早前開通的滴滴出行，覆蓋內地幾乎所有網約車服務；除內地外，AlipayHK的網約車服務更遍布至日本及泰國等地。

AlipayHK表示，自通關以來港人北上呈新常態，7至8月暑假期間AlipayHK在深圳日均交易量較對上2個月激增7成，最多人使用來乘搭公共交通工具，其次是餐飲食肆及零售購物。適逢中秋長假臨近，AlipayHK攜手本地、內地及澳門商戶合高達總值近6,000港元優惠，當中包括內地60港元通用優惠券包等，方便市民在大灣區內玩樂消費。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，現時AlipayHK用戶除了在本港可享受支付、生活服務、金融服務等多樣功能外，到內地，無論是通關報備、購物食飯、搭車Call車均可一App完成，用戶不用提前暢錢，跨境消費亦沒有換匯手續費，配合優惠匯率，用戶消費簡單方便，暢通無阻。

另外，AlipayHK亦宣布攜手國際call車合作夥伴，一次過接入內地數十個內地call車品牌，連同早前已經開通的滴滴call專車服務，現時即日起使用AlipayHK即可預約內地所有主流網約車的服務。而國際call車服務更涵蓋日本、泰國、馬來西亞及英國等港人熱門旅遊目的地，未來港人外遊哪裡都能使用AlipayHK一鍵call車。

AlipayHK用戶到達內地或海外，在首頁進入「跨境專區」或「應用中心」內點擊「跨境call車」，輸入出發地及目的地，並揀選心水網約車品牌及價錢，即可一鍵call車。

內地及澳門是港人最受歡迎的外遊目的地之一。AlipayHK透過Alipay+經可在內地所有城市商戶及澳門大部分商戶使用。用戶在內地及澳門，只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識，方可以以港幣結算進行支付，與在本地操作無異，更可享受優惠匯率、AlipayHK積分獎賞及區內商戶推廣優惠等多重獎賞禮遇。