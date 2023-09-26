海濱花園兩房售475萬　揸逾3年帳蝕45萬

樓市蝕讓買賣不絕，荃灣海濱花園兩房戶減價85萬元易手，原業主持貨逾3年半帳面虧損約45萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西區般咸道穎章大廈中層D室，實用面積約686方呎，以1,080萬元成交，呎價約15,743元。原業主於2019年11月以約900萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約180萬元，升值約20%。

●中原黎妙蘭稱，柴灣杏花邨7座高層8室，實用面積約508方呎，三房間隔，今年4月放盤叫價780萬元，累減65萬元，以715萬元沽出，呎價約14,075元。

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九龍區

●香港置業翁嘉慧表示，奧運站君滙港3座中層G室，實用面積約474方呎，兩房間隔，以約900萬元放盤，兩個多月後獲區內客洽詢，減價至約850萬元易手，呎價約17,932元，較市價低約5%。

●中原黃家全表示，奧運站柏景灣6座中層H室，實用面積約449方呎，兩房間隔，以818萬元易手，呎價約18,218元。

●中原麥少基指出，何文田帝庭園1座中高層C室，實用面積約948方呎，三房連套房間隔，以1,710萬元連車位易手，呎價18,038元。

●世紀21富山黃澤龍表示，新蒲崗居屋采頤花園6座中層K室，實用面積約449方呎，兩房間隔，減價33萬元，未補價第二市場成交價505萬元，呎價約11,247元。

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新界區

●美聯梁仲維表示，荃灣海濱花園2座低層D室，實用面積約415方呎，兩房間隔，今年5月放盤叫價560萬元，終減至475萬元成交，呎價約11,446元。原業主2020年1月以520萬元買入單位，是次沽貨帳面蝕讓約45萬元，單位眨值約8.7%。

●利嘉閣黃偉樂稱，荃灣立坊高層10室，實用面積約419方呎，兩房間隔，叫價675萬元，議價後以630萬元成交，呎價約15,036元。

●美聯姚偉明表示，荃灣爵悅庭西爵軒極高層C室，實用面積約716方呎，四房連套房間隔，成交價1,000萬元，呎價約13,966元。

●世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門愛琴海岸3座高層G室，實用面積約519方呎，兩房間隔望山景，放盤8個月累減100萬元，以520萬元成交，減幅達16.1%，呎價約10,019元。

●世紀21柏宇李洛章稱，大埔寶湖花園D座頂層連天台戶，實用面積約343方呎，兩房間隔，放盤約1年累減62萬元，以446萬元成交，減幅12.2%，呎價約13,003元。原業主於2017年3月以458萬元購入上址，持貨6年帳面虧蝕12萬元，單位跌價約3%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦泰苑錦興閣高層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，原叫價688萬元，放盤半年減價48萬元，未補價第二市場成交價640萬元，呎價約9,846元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山翠擁華庭7座低層F室，實用面積約751方呎，三房間隔，放盤3個月，減價170萬元，以810萬元獲買家承接，減幅達17.3%，呎價約10,786元。