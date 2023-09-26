價格戰升溫？現代及起亞汽車齊減價 下月起推折扣至年底

外媒報道，隨着南韓政府擴大補貼以提振對電動車的需求，當地現代汽車(Hyundai)及起亞汽車(Kia)計劃大幅削減部分電動車價格。

根據兩家公司表示，現代汽車將Ioniq 5、Ioniq 6和Kona EV減價，起亞也將削減EV6、Niro EV和Niro Plus的價格。他們表示，折扣將於下月生效，並將持續至今年底，以利用政府臨時擴大補貼的機會。

全北汽車融合技術研究所所長Lee Hang-Koo表示，由於經濟增長放緩，南韓今年對電動車需求也放緩，電動車通常比汽油車更昂貴。最近的減價可能會加劇該國車市價格戰，該市場由現代汽車和起亞主導。「隨着外國汽車製造商可能發布新車型，明年南韓的價格戰將會加劇。」他指，「中國製造的美國或歐洲品牌可能會受歡迎。」

減價也可能加劇全球電動車價格的緊張局勢，因為南韓部分汽車比其他國家便宜三分一，例如現代汽車的Ioniq 5售價為4,600萬韓圜(約26.62萬港元)，比原價有8%折扣，即400萬韓圜(約2.31萬港元)。如果計及地方補貼，首爾居民甚至可以以更低價格，花約4,000萬韓圜(約23.15萬港元)即可購得。

不過根據外國網站資料，在不考慮補貼下，同一輛車在英國的起售價為43,445英鎊(約41.4萬港元)，在美國的起售價為41,455美元(約32.33萬港元)。