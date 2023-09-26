新盤銷售停滯 交投量維持低位
2023年09月26日 21:30
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一手市場未見有全新大盤推售，缺乏焦點之下，氣氛平平，交投量維持低位。豪宅樓盤安排周六招標發售10伙，而有發展商密密夥拍代理推出中秋節置業優惠。
●薄扶林翻新項目VICTORIA COAST周六起招標賣10伙
華懋集團旗下港島薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，繼周一(25日)推出首張銷售安排後，周二(26日)再上載銷售安排第2號，將於周六(30日)以招標形式發售10伙。該批單位全屬A座，實用面積為1,363及1,367方呎，涵蓋兩房及三房間隔。招標期截至12月31日，期間每日招標截標。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期及第3期增付款計劃
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第2期及第3期，周二(26日)修改價單，增設「換樓易付款計劃」及「換樓易優惠按揭計劃」，成交期為240天，買家可申請提前入住。
●沙田星凱‧堤岸周六先到先得賣兩伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，最新上載銷售安排，落實本周六(30日)以先到先得形式發售兩伙，包括2座10樓F室及2座11樓F室，同屬實用面積774方呎的兩房單位。
●馬頭角聯合道文曜夥利嘉閣推優惠
建灝地產的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周二(26日)公布聯同利嘉閣地產為買家送出置業優惠。由即日起10月8日期間，首5名經該行購入樓盤的買家，可獲贈價值約1.76萬元的家庭旅遊套票禮券，名額5個，優惠總值8.8萬元。 該行總裁廖偉強指，項目面積及間隔多元化，涵蓋一房至四房，所有單位都屬梗廚設計，擁有九龍塘傳統41名校網，料受家長客及中產人士歡迎。
●恒基4盤聯同利嘉閣送出旅遊套票
恒基地產(00012)旗下四個樓盤，與利嘉閣地產合作向買家送出置業優惠。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，由即日起至10月31日期間，經該行購買啟德天瀧、上環CAINE HILL、鰂魚涌THE HOLBORN及北區高爾夫．御苑一手單位的各首5名買家，可獲贈價值8,000港元的旅遊套票禮券，優惠總值16萬港元。他續指，一如市場預料，美國聯儲局維持利率不變，為樓市帶來好消息。
●恒基4盤夥拍香港置業推出餐飲禮券優惠
恒基地產(00012)旗下四個樓盤，周二(26日)公布夥同香港置業合作送出置業優惠。該行行政總裁馬泰陽表示，由即日起至10月31日，經該行購買啟德天瀧、旺角利奧坊・曦岸、旺角利奧坊・凱岸及旺角利奧坊．壹隅一手單位的各首6名買家，可獲贈價值約8,000港元的餐飲禮券，優惠總值19.2萬港元，先到先得。他續指，回顧第三季樓市，新盤市場截至昨(25日)錄2,034宗成交，較第二季的2,752宗減少約26.1%。
●市傳山頂賓吉道3號洋房月租約46.8萬租出
據市場消息指，大昌集團(00088)山頂賓吉道3號項目，一座實用面積4,432方呎的洋房，新近以月租約46.8萬元租出，連527方呎花園及812方呎天台，設雙車位，呎租約105.6元。資料顯示，該盤提供6座洋房，實用面積介乎4,432至4,893方呎，每戶均連花園、天台及停車位。項目早於2014年7月上載樓書及價單至一手住宅物業銷售資訊網，惟至今未見有任何買賣成交紀錄。
●何文田傲玟錄取消交易
何文田一手樓盤傲玟重啟銷售步伐後，周二(26日)出現取消交易。據項目成交紀錄冊顯示，該盤於本月18日以招標形式售出11伙，當中有1伙於簽訂臨時買賣合約後再未有進展，涉及單位為第6座16樓C室，實用面積878方呎，兩房間隔，原本成交價為1,786.73萬元，呎價為20,350元。是次為項目被接管重新發售後首宗取消交易。