新盤銷售停滯　交投量維持低位

一手市場未見有全新大盤推售，缺乏焦點之下，氣氛平平，交投量維持低位。豪宅樓盤安排周六招標發售10伙，而有發展商密密夥拍代理推出中秋節置業優惠。

●薄扶林翻新項目VICTORIA COAST周六起招標賣10伙

華懋集團旗下港島薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，繼周一(25日)推出首張銷售安排後，周二(26日)再上載銷售安排第2號，將於周六(30日)以招標形式發售10伙。該批單位全屬A座，實用面積為1,363及1,367方呎，涵蓋兩房及三房間隔。招標期截至12月31日，期間每日招標截標。

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●沙田星凱‧堤岸周六先到先得賣兩伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，最新上載銷售安排，落實本周六(30日)以先到先得形式發售兩伙，包括2座10樓F室及2座11樓F室，同屬實用面積774方呎的兩房單位。

●馬頭角聯合道文曜夥利嘉閣推優惠

建灝地產的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周二(26日)公布聯同利嘉閣地產為買家送出置業優惠。由即日起10月8日期間，首5名經該行購入樓盤的買家，可獲贈價值約1.76萬元的家庭旅遊套票禮券，名額5個，優惠總值8.8萬元。 該行總裁廖偉強指，項目面積及間隔多元化，涵蓋一房至四房，所有單位都屬梗廚設計，擁有九龍塘傳統41名校網，料受家長客及中產人士歡迎。

●恒基4盤聯同利嘉閣送出旅遊套票

●恒基4盤夥拍香港置業推出餐飲禮券優惠

●市傳山頂賓吉道3號洋房月租約46.8萬租出

●何文田傲玟錄取消交易

何文田一手樓盤傲玟重啟銷售步伐後，周二(26日)出現取消交易。據項目成交紀錄冊顯示，該盤於本月18日以招標形式售出11伙，當中有1伙於簽訂臨時買賣合約後再未有進展，涉及單位為第6座16樓C室，實用面積878方呎，兩房間隔，原本成交價為1,786.73萬元，呎價為20,350元。是次為項目被接管重新發售後首宗取消交易。