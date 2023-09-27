東方日報B1：港銀「息」誘資金　港元定存可享4.5厘

中銀上調港元定存利率至與滙豐相等水平，以新資金開立的3個月及6個月定存息分別加至最多4.3厘及4.5厘，起存額為一萬元，甚至一般個人客戶也可開立。反觀滙豐僅高端客、即尚玉或卓越理財客戶享有關優惠，HSBC One或其他客戶之3個月及6個月定存息分別為4.1厘及4.3厘。至於渣打予新資金開立的3個月定存利率為3.7厘，6個月為4.2厘。

美元方面，中銀跟隨滙豐把利率加至同樣水平，目前3個月定存加至最高4.6厘，6個月加至最高5.2厘，12個月維持4厘，起存額2,000美元。至於渣打的3個月定存利率為3.9厘，6個月及12個月存息分別為4.2厘，長息跑贏滙豐及中銀。

就大行相繼上調存息，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，銀行希望年底「交盤靚數」，需為此提前部署，況且市場原本預計美國很快便要減息，現時情況卻有所不同，相信兩大指標銀行加存息後，細行或可能跟進，否則「到時先搶(存款)可能仲貴」，並預期市場存息於年內高企。

新一批綠色債券認購熱烈凍結大量資金，加上長假將至，市場流動性偏緊，港元拆息(HIBOR)周二全線上揚，其中隔夜息報5.77厘，升不足0.02厘，再創2006年以來最高，且高過金管局用於貼現窗的基本利率5.75厘。金管局數據顯示，周一透過貼現窗投放13.9億元，規模乃3周以來最多。

至於一周及兩周拆息報5.72673厘及5.72696厘，分別升逾0.13厘，均創2007年10月以來新高。中長線拆息方面，與樓按相關的一個月拆息升約0.07厘，報5.36298厘，為接近兩個月新高。兩個月及3個月拆息分別升不足0.02厘，至約5.3厘，6個月及12個月分別升至5.36厘及5.5厘。

林俊泓表示，港元拆息抽高除了與季結有關，銀行都要為年結資金做準備，況且美國息口高企，當地會否繼續加息還沒明確，季結後拆息短期或稍回落，惟相信繼續徘徊在4至5厘水平。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦相信，長假後港元拆息或回落，但相信仍會貼近5.4厘水平，除了美國加息外，第四季如果有大型新股上市，都可能令利率進一步抽高。

此外，吳卓殷不排除美國聯儲局在11月再宣布加息0.25厘，若油價維持高位且當地勞工市場表現佳，明年上半年沒有太大誘因減息，相信最快要待明年下半年才減息。