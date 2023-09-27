【東方日報產評】活化GEM終見進展　補短板事不宜遲

期待已久的活化GEM(前稱「創業板」0市場改革終於傳來進展。香港交易所昨日公布GEM上市改革諮詢文件，包括重推轉主板機制等，最快明年初生效。事實上，港交所肯正視2018年推出的相關改革過猶不及，致令GEM失去企業融資功能，形同虛設，所謂遲來的「與時並進」再推改革，遲來總好過不來。說到底，GEM問題只是香港金融業沉淪的其中一個印記，港府得以更主動、更高效、更高瞻遠矚的態度來發展金融業，有系統戰略性地提高行業的綜合競爭力，不能再以頭痛醫頭，腳痛醫腳，各家自掃門前雪的懶散態度行事，始有望保住金融業這一重要經濟命脈！

過去香港股市繁榮發展，主板及GEM上市公司都有「殼價」，主板殼價值逾10億元、GEM都值3億至5億元，視乎財政狀況及股權結構等因素。後來股市隨經濟調整，殼價下跌，GEM的交投淡靜，卻被一班騙徒利用，發放消息將股價舞高弄低，落得「老千市場」的形象，股民一聽見GEM股都敬而遠之，好的公司寧可多等幾年在主板上市，都不會選擇GEM。其後監管部門收緊上市門檻，提高市值要求，以及不能再作為轉往主板的踏腳石等，「啤殼樂園」不再，所謂「水清無魚」，結果這幾年GEM如死寂，標普創業板指數由歷史高位回落99%，過去兩年多未見任何新股發行，反映投資者與企業皆對之「哀莫大於心死」，GEM變相被廢武功，也就成為香港金融市場發展的一大敗筆。

事實上，進入新經濟時代，各地都在設法扶持初創公司發展，以鼓勵科研創新，培育科企成長，提升科技產業的實力。環顧各地，美國、中國、英國、南韓等各主要金融市場，都有設立特別為中小企或初創公司服務的融資平台。香港作為國際金融中心，資本市場的結構與融資功能得完善化，單靠主板，並不足以服務初創企業或中小企業的融資需求。但這些年GEM不濟，有等於冇，若不改革，非但難以發揮應有的功能，也不利香港這個金融中心的綜合競爭力。

如今見到當局推出諮詢建議，重設「簡化轉板機制」，為大量投入研發活動的高增長企業推出新的資源測試，並取消季度匯報，減輕相關上市成本和披露要求等，雖然細節尚待諮詢集思廣益來優化，但基本上是做到針對性活化GEM，並加強對中小企及初創企業的吸引力而為之，相信朝着這個方向改革，能讓GEM走出黑暗隧道，重新發揮應有的融資平台功能，更好地服務香港新經濟、粵港澳大灣區以至東南亞等市場的發展需要。

不過，要全面提升香港金融業競爭力，港府還要多做實事，包括降低股票印花稅、適度放寬孖展、優化除牌機制，並設立場外交易等配套、放寬上市公司引入新業務限制、設法提升流動性等，這些都是刻不容緩要做的事情。時值亞洲金融競賽愈演愈烈，香港不能再凡事慢一拍，得痛定思痛，加快追回失地，始有望擺脫沉淪之勢，讓香港金融市場重展活力！