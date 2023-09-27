內地樓市復甦恐需一年　學者促建內銀放貸機制

現為職清華大學金融系教授的李稻葵於本月初在視頻演講時已指，內地經濟「急症」要治標，而「急症」正是房地產銷售放緩導致開發商資金鏈緊張等連鎖反應。依他計算，房地產行業接近10萬億元潛在的債務違約，又會帶來80萬億元股市資金的緊張，以及引致債券市場恐慌。故他建議，重點開發商與大型商業銀行總部合作，內銀優先滿足事先承諾的房企貸款，估計只要數百億元授信貸款，就能解決萬億元級數的潛在金融債務違約。

民營房企巨頭先後承認違約、資金鏈已屆緊急關頭，固然令各大內銀對開發商融資態度倍加審慎。外媒引用官方數據測算，房地產開發貸款自4月來連月下降，8月更按年大減25%。李稻葵周二對外媒稱，內地需採取更多措施鼓勵內銀向開發商放貸，如建立機制，由人行或國家金融監督管理總局與6大內銀組成一個委員會，並同意聯合發放貸款，以降低金融市場恐慌傳染的風險。

房地產銷售低迷市況非一時三刻可完全扭轉，李預期，大城市的銷售可能在未來4至6個月恢復增長；惟小城市恐需6個月到一年時間才能復甦。由於部分開發商在三、四線城市持有重倉，他們的財務狀況在未來6個月內或無法改善，意味更需政策來阻止內銀放貸萎縮的困境。他強調，此舉並非為所有地產開發商保命，只為停止因銷售放緩而導致的違約。

國際評級機構標普對樓市銷情亦有類似看法，指大城市新一輪樓市「鬆綁」措施或吸走低端城市的需求，可能要等更長時間才能復甦。既然樓市低迷是內地經濟復甦一大障礙，相信政策將續推措施，直到至少大城市回穩。

對於恒大境外債重組計劃的新票據發行資格落空，業界分析指，恒大的財務顧問會與國家發改委繼續溝通，了解如何獲得發行新債的許可，一旦無法發行新債，怕且重組只能透過債轉股方式，但目前恒大股份價值遠不足覆蓋債權金額，意味可行性較低，重組隨時告吹。外媒消息指，若恒大在10月底前未能提交新的債務重組計劃，部分海外債權人計劃加入清盤呈請。