凱基：美國可軟着陸　環球續疲憊

美國聯儲局上周議息後宣布維持利率於5.25至5.5厘區間，一如市場預期宣布不加息。不過，會後公布的「經濟預測」文件，對市場造成不少的衝擊。在3、6、9及12月的會後，局方都會提供經濟數據預測，當中包括經濟增長、失業率及通脹率等。聯儲局會不斷修正並公布新數據，從修正的方向，市場人士可了解當局對經濟的「新看法」。

聯儲間接承認經濟改善

首先，聯儲局調高了實質的國內生產總值(GDP)增長，當局預料今年將增長2.1%(對比6月的預測1%)；明年將增長1.5%(對比6月的1.1%)。相對於3個月前的預測，現時的向上修正幅度不少。修正後，今年的增長甚至高於當局的長期增長率1.8%。

同時，失業率也被調低了，當局預料今年的失業率為3.8%(對比6月的預測4.1%)；明年的失業率為4.1%(對比6月的4.5%)。修正幅度同樣不少，而且修正後，今年的失業率稍低於長期失業率4%。GDP增長及失業率同樣代表更強勁的經濟環境。

通脹方面，今年的核心通脹預測被下調至3.7%(對比6月的預測3.9%)，而今年的整體通脹被上調至3.3%(對比6月的3.2%)，油價上升或有一定影響。然而，2024年的通脹預測則未有大變。

聯儲局提高了經濟增長預期，是暗示「軟着陸」的機會大幅提升。然而，這也令聯儲局將降低明年減息幅度及延遲轉向寬鬆的時機。「經濟預測」顯示明年減息幅度，將由原本的一厘降至0.5厘，而利率期貨顯示減息0.25厘的時間點，由原來的第二季，推遲至第三季。

憂錯判形勢致過遲減息

一定程度上，當局是對經濟前景感到非常樂觀，才會延遲轉向寬鬆。年初至今，全球多國提高了經濟增長預測，美國及日本到近期仍在向上修正，但歐洲的情況並沒有如此樂觀，環球經濟向上修正的情況或是到此為止。美國本土的服務業採購經理指數(PMI)近月已出現下行，9月份已跌至50.2，略低於預期。同時，投資者也需關注，聯儲局會否過遲減息而令經濟倒退風險上升。

對於資產市場，經濟較預期強勁將支持企業盈利，不過利率維持高企不利公司估值。對於盈利分散而又持續增長的大型企業，兩項因素仍有機會互相抵銷，股價或未會大幅波動，在現況下較有利。

凱基亞洲投資策略部