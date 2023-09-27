鄭勤龍：港股可逢低吸納　作中長線部署

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風火家人》變《風雷益》之中。在《易經》，「風」代表進退，亦為大利市三倍，今「家人」卦和「益」卦皆帶有風的元素，因此有利在大市調整時逢低吸納作中長線部署。

承接上周預示恒指短期內的走勢或有利反彈，但若要麻木高追，便要承擔上風險的《火山旅》變《火地晉》卦，恒指上周三(20日)在17,939點開市，當日指數在高見17,995點後便出現回吐，上周五(22日)指數在低見17,573點後大幅反彈至18,078點，隨後大市又再度回吐，昨日大市下跌了262點，收報17,466點。可說已應驗了雖然為六合卦，代表吉祥，但《旅‧六三爻》曰:「旅焚其次，喪其童僕，貞厲。」意思是指所住的旅舍不但被焚毀，而且更失去了跟隨的童僕，此時若堅持旅程「貞厲」危險便可能會發生的「旅」卦卦象。

「家人」卦所重視的是內部的和諧和統一性，可引伸為整固，而「益」卦的本字為水滿於皿之意，可引申為增益，固此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為指數在短期內的走勢或先低後高。

玄學金融家 鄭勤龍