陳錦興：中聯重科半年績佳 技術走勢向好

中聯重科定位高質量發展，以加速向數字化、智能化、綠色化轉型升級為戰略，並加快新興板塊業務發展，深化拓展海外市場為增長動力。其混凝土機械、工程起重機械、建築起重機械三大產品，市場地位正穩固提升。

中期業績方面，發達經濟體經濟增速放緩，新興市場和發展中經濟體則保持穩定增長。受基建和房地產等領域項目開工下降及資金面緊張影響，國內工程機械行業市場需求持續下行，但降幅逐步收窄；而海外市場需求持續增加。中期收入240.75億元人民幣(下同)，按年增加13.03%；股東淨利潤20.56億元，按年上升18.43%。

業績亮點為海外業務強勁增長，按年增長110%。阿聯酋、沙特阿拉伯、土耳其、俄羅斯、哈薩克斯坦、巴西等重點國家本地化發展戰略成效顯著，銷售業績按年增長超過200%。管理層預計在2023年實現100%按年增長至180億元。此外，中聯重科7月公布分拆高空作業機械業務，已獲深圳證券交易所接納受理，進一步釋放企業價值。

中聯重科中績後股價向好，反映市場對其全年業務具信心，下半年中國國內銷售額按年減幅將收窄，可帶動盈利復甦。今年以來，中聯重科股價累升近20%，跑贏大市。現價預測市盈率10倍，股息率近8厘，估值並不昂貴。預期短線技術走勢轉強，建議4.15港元吸納，上望阻力位4.8元，跌穿3.7元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)