道指跌388點　紐油重上90美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.65；港匯見7.8204；離岸人民幣(CNH)報7.3147；美元兌日圓處148.99；歐元報1.0564，英鎊報1.2147。現貨金價處1,901.4美元。布油報92.66美元，紐油報90.66美元。比特幣升至26,209美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約20點。

●道指周二(26日)收市報33,618點，跌388點或1.14%。標指收報4,273點，跌63點或1.47%；納指收報13,063點，跌207點或1.57%。

●英國富時100指數收報7,625點，升1點或0.02%。德國DAX指數收報15,255點，跌149點，跌幅0.97%。法國CAC指數收報7,074點，跌49點或0.7%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,442點，跌24點。

●9月夜期期指收報17,477點，跌51點，高水10點。

●紐約期油重上90美元關，收報每桶90.39美元，升0.8%。倫敦布蘭特期油收報93.96美元，升0.7%。

●紐約期金連跌兩日，收報每安士1,919.8美元，跌0.9%。

●日本股市早段跌逾300點。

●美國9月消費者信心指數跌至4個月低位。

●美國8月新屋銷售按月減少8.7%。

●阿里旗下菜鳥已申請在港上市 強勁股東一文睇晒！

●【禍不單行】美大行CEO料銀行危機未完 穆迪或降美評級

●Intel在德建廠困難重重 益當地反遭嫌棄？

●傳Tesla中國製汽車或成歐盟調查對象 點解嘅？

●【人幣貶值】22%內地中產未來3年不外遊 所為何事？

●東方日報B1：港銀「息」誘資金 港元定存可享4.5厘

●【東方日報產評】活化GEM終見進展 補短板事不宜遲