人行：堅決防範匯率超調風險　加大宏觀政策調控力度

中國人民銀行貨幣政策委員會召開2023年第三季度例會於周一(25日)在北京召開，會議指出，要深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議提到，加大已出台貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。促進物價低位回升，保持物價在合理水平。

會議並指，當前外部環境更趨複雜嚴峻，國際經濟貿易投資放緩，通脹仍處高位，發達國家利率將持續保持高位。國內經濟持續恢復、回升向好、動力增強，但仍面臨需求不足等挑戰。要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，着力擴大內需、提振信心，加快經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。

會議又指，要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效，加大對「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度，推動建立房地產業發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。