AI浪潮邊個最受益？美國有望成大贏家　中國僅位列...

人工智能（AI）已成為社會備受矚目的技術之一。據凱投宏觀（Capital Economics）一項研究，根據各國從人工智能中受益的潛力對各國進行了排名，美國位居榜首，其次是新加坡、英國、瑞士和瑞典。

結果顯示，在33個國家中位居第6至10名依序為南韓、以色列、芬蘭、加拿大和香港；台灣則排名第14位，中國排名18。報告提到，中國強大的創新能力和對AI的大量投資，被嚴格的監管措施所抵銷，可能會減緩AI技術的傳播。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家Mark Williams等研究人員在報告中寫道，就以市場匯率衡量的國內生產總值而言，AI可能會幫助美國經濟維持遙遙領先於中國的領先地位。另邊廂，中國也必須解決美國對用於AI晶片的出口限制。研究人員表示，中美爭奪人工智能市場領導地位的競爭，可能會對其他國家產生「正面的溢出效應」。

至於被認為是中國競爭對手的印度，凱投宏觀認為，AI短期內可能會阻礙印度的經濟增長，部分原因是它將減緩已開發國家業務流程外判的增長，或致使印度經濟增長在未來10年內，每年下降0.3至0.4個百分點。