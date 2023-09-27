張智威：港股「五行欠水」　揀強勢股可留意呢隻...

港股周三(27日)略為反彈，但信誠證券聯席董事張智威認為，港股目前「五行欠水」，暫時宜守不宜攻。他指現時正值第三季度季結，流動性出現季節性緊張，銀行同業拆息高企，加上綠債認購抽走市場資金，股市「缺水」下自然難升。他又提到港股即市上周五(22日)反彈逾400點，但成交未能配合，只得千餘億港元，只是「乾升」狀態。恒指若跌穿17,500點關，下一步或下試16,800點水平。