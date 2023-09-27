張智威：港股「五行欠水」 揀強勢股可留意呢隻...
2023年09月27日 10:57
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信誠證券聯席董事張智威
港股周三(27日)略為反彈，但信誠證券聯席董事張智威認為，港股目前「五行欠水」，暫時宜守不宜攻。他指現時正值第三季度季結，流動性出現季節性緊張，銀行同業拆息高企，加上綠債認購抽走市場資金，股市「缺水」下自然難升。他又提到港股即市上周五(22日)反彈逾400點，但成交未能配合，只得千餘億港元，只是「乾升」狀態。恒指若跌穿17,500點關，下一步或下試16,800點水平。
個股方面，阿里巴巴(09988)分拆物流業務菜鳥於香港上市，並已向聯交所提交申請。張認為集資總值大概只有10億美元(約78億港元)，對市值超過17,000億美元的阿里巴巴而言微不足道。再加上現時香港新股市場排名跌至全球第八，未能給予投資者太大信心。張預料是次分拆上市計劃對阿里巴巴股價幫助不大。
重磅金融股友邦保險(01299)近期走弱，張指其自身業務難見有亮麗增長，加上目前債價不斷下跌，對一向持有不同債券的保險公司不利，因此友邦股價不斷尋底，暫不宜沾手。至於滙豐控股(00005)，張認為業務穩健，增長強，公司持續回購，預期股息率超過8厘，股價有機會挑戰65港元。