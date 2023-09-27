【高盛推介】美團及阿里個別發展 好淡部署宜留意
2023年09月27日 11:10
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)於周一(25日)失守120港元水平後，周二(26日)跌約0.8%，今日(27日)早段低見114.7元，創逾3個月新低後跌幅收窄，並曾短暫反彈。現報115.9元，跌約0.3%。有券商指美團若競爭環境沒有明顯變化，料在淡季時的到店營運利潤可望見底回升，並給予「跑贏行業」評級。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於本周一錄得約230萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五(22日)至本周二皆錄得資金流入，合共約1,390萬元。
阿里方面，好倉於上周三(20日)至本周一共錄得約2,100萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五錄得約400萬元資金流入後，本周一及本周二亦獲資金轉向沽出。
投資者如看好美團，中短期的輕微價外選擇可留意高槓桿美團購(17553)。中年期選擇可留意美團購(19690)。投資者如看淡，貼價選擇可留意高敏感度美團沽(17780)。中年期選擇可留意美團沽(18458)。
美團購(17553)，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿9倍，中短期輕微價外、高槓桿
美團購(19690)，行使價140.1元，2024年3月14日到期，實際槓桿6倍，中年期、時間值損耗較低
美團沽(17780)，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、高敏感度
美團沽(18458)，行使價113.4元，2024年4月23日到期，實際槓桿3.8倍，中年期、時間值損耗較低
阿里購(19063)，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿8.8倍，低面值、高槓桿。
阿里購(18616)，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿8倍，輕微價外、中年期。
阿里沽(17903)，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿8.3倍，貼價。
美團及阿里牛熊證條款：
美團牛(65291)，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比6倍。
美團熊(53325)，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率3.3倍。
阿里牛(52626)，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率7.2倍。
阿里牛(57503)，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率6.2倍。
阿里熊(50985)，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.4倍。
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