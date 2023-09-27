【高盛推介】平保及友邦窄幅上落 資金吸納好倉
2023年09月27日 11:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：平保(02318)昨日(26日)跌約2.8%，今(27日)早持平開市，及後44.5至45.5港元間窄幅上落。現報45.1元，升約0.7%。有券商指資產風險已消退，內險板塊的回報狀況對投資者有吸引力並給予平保「增持」評級。
友邦(01299)昨日跌約3.1%，今早輕微低開後在61.5至62.5元間窄幅上落。現報61.9元，升約0.4%。據友邦報表披露，友邦於昨日回購216.94萬股，涉資約1.35億元。
觀察個股輪證資金流向，平保好倉過去5個交易日共錄得約580萬元資金流入。淡倉上周四至本周一(21至25日)共錄得約690萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
友邦方面，好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約830萬元。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約60萬元。
平安購(19521)，行使價55.05元，2024年2月15日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、高敏感度。
平安購(19720)，行使價58.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿12.4倍，低面值、高槓桿。
平安沽(29272)，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.7倍，低面值。
友邦購(27367)，行使價68.05元，2023年12月12日到期，實際槓桿12.3倍，最貼價條款、高敏感度。
友邦沽(24193)，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿6倍，貼價、3個月期以上最高槓桿產品之一。
平安及友邦牛熊證條款：
平安牛(61072)，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率7.9倍。
平安牛(59878)，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率4倍。
平安熊(63885)，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.1倍。
友邦牛(55461)，收回價50元，行使價49.4元，換股比率100，槓桿比率4.7倍。
友邦熊(53786)，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率2.3倍。
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