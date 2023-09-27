全球增長最快經濟體！有一個國家可望實現100%增幅？

儘管全球經濟增長放緩，但有分析預計在世界上，有一個經濟體到2028年的經濟增長率可能會超過100%，原因是石油生產和出口所得利潤推動。

外媒報道，據國際貨幣基金組織(IMF)最近的經濟預測，南美洲國家圭亞那國內生產總值(GDP)預計到年底將增長8%，將以極快速度增長。

惠譽解決方案研究部門BMI拉丁美洲國家風險主管Andrew Trahan認為，圭亞那今年將爆炸性增長，預計其實際GDP將在未來五年內增長約115%，不過，增加的幅度將取決於增加石油產量的速度。

Trahan預計，隨着埃克森美孚牽頭的財團在圭亞那開設新的海上油田，該國的石油產量將從今年的每日約39萬桶，躍升至2027年的每日超過100萬桶。據埃克森美孚稱，圭亞那的該區塊是該國大西洋沿岸佔地660萬英畝的海上油藏，預計蘊藏110億桶石油。

Trahan續預測，圭亞那將在2023年再次成為世界上增長最快的經濟體，並預計在未來兩年內至少保持這一位置。隨着石油產量不斷增加，預計未來幾年這種強勁增長將持續下去，2022至2028年間實際GDP將增長約115%。

圭亞那強勁的能源出口將推動該國的增長，並帶動投資和新的就業機會，增加政府收入，在溢出效應下將推動該國的增長。