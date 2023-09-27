恒大許家印傳被內地執法機構監視居住

報道指，目前尚不清楚許家印為何被監視居住，這種行動並不屬於正式拘留或逮捕，也不代表許會被起訴。但根據中國《刑事訴訟法》，此舉意味着未經批准，許不能離開住所、會見或與他人通訊。根據該法律，他的護照和身份證必須交給執法部門保存，但監視居住最長不得超過6個月。

受中國恒大股價大跌拖累，曾經貴為中國首富、亞洲第二大富豪的許家印，如今的個人資產降至只有約200億元人民幣(下同)，身家兩年間蒸發9成。中國恒大股價3年前高位超過20港元，至今大跌98%。

受惠內地房地產業蓬勃發展，許家印於2017年以2,900億元身家榮登《2017胡潤百富榜》中國首富。根據《2023胡潤全球富豪榜》顯示，許家印現在的身家200億元，全球排名1,100位，較去年下降712名。而在2021年，許的身家仍高達2,040億元，全球排行第50名。