盈利下滑！日消費品巨頭花王考慮出售部分化妝品品牌

外媒報道，日本消費品巨頭花王(Kao)正考慮出售某些化妝品品牌，因為財務困境日益加劇，迫使該集團削減龐大產品組合。花王董事Toru Nishiguchi周二(26日)向分析師和其他市場觀察人士表示，花王必須進行緊急轉型，這是最重要的事情。

花王在日本家喻戶曉，經營約30個品牌，包括Merries紙尿片、化妝品品牌Molton Brown、Biore和Curel等，但花王希望重組或出售約10個化妝品品牌，約佔其總數三分一。

花王預計，2023年淨利潤將連續第5年下滑。預計今年集團淨利潤將減半，降至410億日圓，是2018年紀錄的四分一。根據QUICK-FactSet數據，其股本回報率(ROE)曾達到19%，不過今年將降至5.9%。截至周二(26日)，花王市值已跌至2.55萬億日圓，大幅低於4萬億日圓的高位，也低於日本主要競爭對手Unicharm。

花王總裁兼行政總裁Yoshihiro Hasebe表示，公司過於關注日本市場和中國相關需求，以及提高銷售額及市場份額，在轉變戰略方面進展緩慢，所有這些都凸顯花王的弱點。此外，上月花王暫停在中國的紙尿片生產，原因是與當地企業打價格戰。