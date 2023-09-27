馬斯克 : UAW訴求恐令3大汽車巨頭加快破產

外媒報道，億萬富豪馬斯克周二(26日)猛烈抨擊美國汽車工人聯合會(UAW)，稱工會的要求，將會令到通用汽車、福特及Stellantis等三大車廠加速破產。該工會罕有同時對底特律三大汽車製造商發起罷工，並將談判中的加薪要求從40%降低至36%。

馬斯克不是唯一認為UAW獲得重大勝利，可能會為汽車製造商帶來麻煩的人。Brandywine Global投資組合經理Patrick Kaser上周接受外媒訪問時表示，如果UAW得到所要求的一切，顯然會嚴重損害三大車廠競爭力。

此外，有社交平台用戶發文引述馬斯克2021年10月的一則推文：「美國國債是28.9萬億美元，平均每個納稅人負擔22.9萬美元。即使對所有億萬富翁徵收100%的稅，對這個數字而言也只是杯水車薪。」馬斯克回應稱，自那以來美國國債又增加4萬億美元。

狗狗幣聯合創辦人Billy Markus發文諷刺稱，如果馬斯克放棄其全部淨資產來償還國債，美國國債將是32.864萬億美元，而不是33.111萬億美元。馬斯克就指完全正確，認為彌補赤字的唯一方法就是把每個人都榨乾。Markus回覆指，美國夢就是繳100%的稅，然後住在鞋盒中。