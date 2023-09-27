華懋夥ESR發展葵涌凍倉儲存及物流中心　總投資額100億

葵涌凍倉儲存及物流中心總建築面積達13.8萬方米，樓高7層及兩層地下停車場，並已獲批將建築物的高度增加8米，並提供通往各個樓層的斜道以及自動化物流設施，包括卸貨台、卸貨門和分段門。

ESR集團聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初表示，總投資額約100億元，集團是項目的大股東，持有當中70%股權，華懋為30%。而項目的優越戰略性位置有助充分發揮葵涌區的潛在價值，增加就業機會 維持地區的長遠發展，促進經濟增長。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，這是華懋在物流和新經濟領域的首次重大投資，以提升香港的區域性物流中心地位。集團會採用預製建築構件及「機電裝備合成法」(MiMEP)技術積極減少碳排放，堅持保護環境的信念。對於樓市，蔡宏興指出今年樓市有挑戰，利息比預期高企，料樓價短間內不會有大起落，預計2024年復甦步伐將加快。