仲量聯行：9月底負資產將升穿1萬宗　對樓市經濟打擊大？

仲量聯行估計，本港住宅樓價今年累積的升幅，將於9月底全數抵銷，負資產宗數將於本月底升穿一萬宗。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，儘管有人認為，只要借款人能夠準時供款，負資產案例數量就不會引起擔憂，但負資產的影響，包括有財富效應和失去通過轉按套現獲得的流動性，此情況將延遲換樓需求和削弱入市信心，並可能引發惡性循環。

他補充，私人住宅住戶月收入中位數已從2019年的40,800港元的高峰，下降到2020年10月的36,500元，只在2023年6月回升至40,000元。隨着利率的快速上升，不少正在供樓的借款人在現行情況下並不能通過壓力測試。依賴二按或發展商按揭並在市場高峰期入市的買家則需要支付更高昂的供款，而估值不足也令轉按更加困難。

由於租金收入不足以彌補按揭支出，樓市投資者正面對更嚴峻的情況。在現時加息周期中，每月按揭利息已上升逾一倍，租金增長則落後。現時超過8,000個在2018年中至2020年中由非首次置業買家購入的住宅物業已不受額外印花稅的約束。該批投資客可能會傾向於出售住宅資產，以轉為投資回報較好的資產類別。

該行研究部資深董事鍾楚如認為，樓市無疑正面臨重大挑戰。去年宣布的買家印花税退稅措施對於幫助外來人才入市的效果微乎其微，今年首8個月涉及買家印花稅的交易數量與去年同期相比僅持平。

她建議，將針對非本地買家的買家印花稅的支付時間，從購買時推遲到出售時，可以增強樓市的穩定性，並同時壓抑投機需求。外來人才在這樣的調整下可以更容易地進入市場，而不是數年以後，從而在短期內對樓市提供重要的支持。該調整將有助於穩定樓價走勢，以及降低樓價尋底尋得更深的可能性。