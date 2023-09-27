【產經直播】北水放假　港股升勢短癮？

港股昨日表現(26日)見今年低，周三(27日)略為反彈，恒指高開5點後繼續向上，最多升188點，最終收市升144點，報17,611點；北水今日起暫停，成交只有759億元，港股接下來會更加「缺水」，今日只係死貓彈？恐怕會再尋底？下個位睇邊？

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