【產經直播】北水放假 港股升勢短癮？
2023年09月27日 16:27
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李澤銘（右）
港股昨日表現(26日)見今年低，周三(27日)略為反彈，恒指高開5點後繼續向上，最多升188點，最終收市升144點，報17,611點；北水今日起暫停，成交只有759億元，港股接下來會更加「缺水」，今日只係死貓彈？恐怕會再尋底？下個位睇邊？
高盛估計，促進股票市場流動性專責小組，將提議下調股票印花稅，並於10月的《施政報告》採納，估計若下調印花稅稅率0.1百分點，將令港股現貨交易量增加10至12%，調整幅度是否足夠？呢個催化劑作用有幾大？高盛維持港交所(00388)於確信買入名單，目標價380元，港交所值唔值得吼定先？
阿里巴巴(09988)公布，已就分拆菜鳥智慧物流在香港主板上市，向港交所提交分拆計劃，並獲確認可以進行建議分拆，阿里將繼續持有菜鳥50%以上的股份。早前有傳菜鳥計劃集資至少約78億港元，或有機會成為今年港股最大型IPO，不過，阿里今日靠穩，僅升0.6%，消息是否早已被消化？
理想汽車(02015)表示，今日(27日)於北京完成第50萬輛用戶交付，自2019年底正式交付以來，以46個月完成50萬輛交付，成為首家達成50萬輛交付的中國新勢力車企，連續五個月蟬聯中國30萬元人民幣以上高端SUV銷量冠軍，並指下一個50萬輛目標將於一年內達成。惟理想今日先升後跌，本周已累跌逾1成，何解股價走勢趨弱？有貨走人先？
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