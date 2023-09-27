道期漲122點 油價升1.1% 美將公布耐用品訂單
2023年09月27日 16:31
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美匯指數報105.897；港匯見7.8207；離岸人民幣(CNH)報7.3128；美元兌日圓報149.02；歐元處1.0567；英鎊報1.2157。金價報1,895.52美元。油價升1.1%，布油報93.2美元，紐油處91.46美元。比特幣升至26,211美元。道指期貨升122點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:30 美國8月非國防資本物品訂單(扣除飛機)
0:30 美國8月耐用品訂單
●恒生指數全日收報17,611點，升144點或0.8%，主板成交逾759億港元。信義光能升4.6%，翰森製藥升4%。
-華懋夥ESR發展葵涌凍倉儲存及物流中心，總投資額100億。
-「女股神」劉央：別頭腦發熱撈底港股！點解嘅？
-旭輝系公布業績後復牌，股價急瀉近6成。
-許家印傳被內地執法機構監視居住，恒大股價瀉19%。
-海通國際開市前停牌，傳母企擬將其私有化。
-港交所首次公開招股結算平台FINI於11月22日啟用。
●內地A股反覆穩升，其中滬綜指收報3,107點，升5點或0.16%，成交2,934.21億元人民幣。https://reurl.cc/DoXYbe
內地經濟：
●內地首8月規模以上工業企業利潤按年挫11.7%。
●人行：堅決防範匯率超調風險，加大宏觀政策調控力度。
●攜程：內地客十一長假到港航班預訂大升12倍。
●傳美國無限期豁免兩家南韓晶片商對華出口管制。
●TCL創始人：WTO影響力急降，中美關係欠改善動力。
●樓繼偉：中美設經濟領域工作組，冀建有效溝通機制。
●美國禁止3家新疆公司向美國出口產品。
香港經濟：
●貿發局降港今年出口增長預測至最多負9%。
●陳浩濂：港資管業務AUM達30.5萬億，64%來自非本地投資者。
●黃偉綸：聯儲局緊縮續影響港經濟，去全球化浪潮成最大挑戰。
●差估署：8月私宅售價指數按月再挫1.4%，連跌4個月。
●美聯布少明：僅放寬樓花按保未對症下藥，全年樓價或倒跌3%。
●中原陳永傑：若欠利好消息，全年樓價或錄跌幅。
●利嘉閣：倘無刺激樓市措施出台，全年樓價跌5%。
●萊坊：下半年樓價料跌半成，加息周期未完。
●高力：全年樓價恐負增長，中小型住宅或跌3%。
●長實郭子威：放寬樓花按揭利好，下季樓價料平穩。
外地經濟：
●AI浪潮邊個最受益？美國有望成大贏家，中國僅位列...
●英國首置買家幾乎放棄倫敦樓市，原因離不開...
●傳奇投資者警告「通脹下滑屬幻覺」，宜避開增長股。
●總統撐UAW罷工，拜登籲有福同享。
●馬斯克 : UAW訴求恐令3大汽車巨頭加快破產。
●摩通高管：印澳日成明年亞太區增長最快3大市場。
●全球增長最快經濟體！有一個國家可望實現100%增幅？
企業消息：
●盈利下滑！日消費品巨頭花王考慮出售部分化妝品品牌。