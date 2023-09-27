攜程：內地客十一長假到港航班預訂大升12倍

內地今年一連8天的長假期即將到來，攜程集團數據顯示，期間內地的出境旅遊訂單與2022年同期相比增長近20倍，而國內旅遊訂單增長超過4倍。

在國際旅遊恢復以來的第一個長假期間，內地的出境旅遊顯著增長，熱門目的地包括泰國、南韓、馬來西亞、新加坡、澳洲、英國等。與2022年的十一長假相比，內地到香港的航班預訂按年大幅增長1226%，香港的酒店預訂按年增長227%。

長假期間與香港有關的旅遊產品預訂的平均預訂窗口為27天，長於2022年的7天和2019年的9天，表示旅客對到港旅遊的信心正在增強，隨着旅遊行業的持續恢復，遊客亦選擇提前更多預訂行程。

值得注意，用戶的出境旅遊更願意花費在深度體驗和高品質服務。全球而言，十一長假期間五星級酒店預訂在去年同期相比大幅增長，東南亞地區增長562%，中東增長559%，歐洲增長379%。在香港，期間由內地旅客預訂的酒店中84%是4至5星級酒店，而除主題樂園及博物館外，能凸顯香港迷人夜景和天際線的旅遊產品也成為暢銷產品，包括到著名景點太平山頂、維多利亞港、香港摩天輪和星光大道的旅遊行程。

今年，杭州舉辦亞運會亦帶動國內旅遊。其中，杭州機票預訂量同比增長近5倍，酒店預訂量按年增長超過8倍。跨省旅行訂單的比例達到了73%，比2022年同期增加了10個百分點，近20%的用戶選擇停留3天或更長時間。長線旅行的熱門目的地主要集中在適合秋季旅遊的西北地區，如布爾津、烏魯木齊、蘭州和敦煌，以及氣候宜人的南方地區的三亞、廣州、廈門等地。