港置調查：近8成受訪者認同「撤辣」　83%睇淡樓市

香港置業行政總裁馬泰陽(Dave Ma)表示，今年本港經濟復甦緩慢，拖累樓市表現。日前按揭證券有限公司突發修訂按保，將樓花住宅與已落成住宅物業看齊，有利於新盤交投，不過今次措施只針對新盤樓花市場，對二手市場是「零」作用，加上金管局未有同時放寬壓力測試要求，故對整體樓市幫助有限，料購買力將進一步傾向一手。預期本港樓市將持續受壓，雖然美國聯儲局9月暫停加息，但市場普遍預期美國年內會再加息一次，而港息亦有機會跟加，甚至有追加可能，令本港樓市存在憂慮。最新財金官員言論對「撤辣」態度軟化，聆聽業界聲音，正面回應「撤辣」訴求，期望可為樓市帶來新轉機。

根據香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，2023年至今(截至9月26日)新盤累售約8,278伙，與去年首三季錄得的8,305宗相若，反映一手市況尚未復甦；二手方面，首季的二手住宅註冊量錄12,873宗，較2022年第4季反彈約67%，惟上升動力未能延續，今年第3季(截至9月26日)二手住宅註冊量僅錄得7,058宗，暫創自2018年第4季以來新低。馬泰陽續指，本港樓市的「能見度」持續偏低，影響市民的入市意欲。

據香港置業於9月中進行的置業調查顯示，有接近8成受訪者認為新一份的《施政報告》應提出撤銷樓市「辣招」，倘若沒有利好樓市的消息出台，本港樓市下行壓力將會持續增加，估計全年樓價升幅將會蒸發，甚至於第4季出現負增長；交投方面，預料全年二手住宅註冊量只有約3.8萬宗，料創自1996年有紀錄以來次低，而新盤交投料僅錄約1.15萬宗，亦有機會創2013年一手銷售條例實施後的次低。

香港置業研究部董事王品弟表示，香港置業於9月中至月底進行了一次置業調查，成功收回471份有效問卷，調查結果顯示，多達83.4%市民看淡後市，當中有約32.7%認為未來12個月樓價將下跌5至10%，比率創有調查以來的記錄新高，同時亦有約31.4%的受訪者認為樓價下跌10%以上，而認為樓價下跌5%以內的亦有約19.3%，換言之合共多達8成市民認為樓價下跌，亦創有調查以來的紀錄新高，睇淡程度前所未見。