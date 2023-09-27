會財局查察報告簡介會獲逾40名質監負責人參與

為敦促註冊公眾利益實體核數師的質素監控制度負責人妥善履行其職責以提高審計質素，會計及財務匯報局(會財局)舉行2022年度查察報告簡介會，有超過40名質素監控制度負責人參與。查察部主管賴翠碧表示，管理層定立正確基調至關重要。會財局敦促事務所的質素監控制度負責人，簡介會的主要訊息，傳達予其事務所的專業會計師。

她強調，註冊公眾利益實體核數師的質素監控制度負責人是會計師事務所當中最重要的把關者，對於事務所的審計質素有最終責任和義務。基於其重要角色，他們應建立和加強一套促進審計質素的文化，以保障公眾利益。

她解釋，會財局一直在監管原則上採用相稱原則及以風險為本的查察方式，以提高審計質素，當中包括對公眾利益實體核數師進行特定範圍查察，並主動監控市場中的不當行為。

她指出，該局以軟硬兼施的方式，針對查察結果不理想的公眾利益實體核數師增加查察頻率和查察審計項目的數量，而對於積極提升審計質素的公眾利益實體 核數師則會考慮減少查察審計項目的數量，以確保其及時關注審計質素。

她提到，質素監控制度負責人應確保其事務所的會計師及核數師透徹理解其職責及該局的期望，以實現高質素審計。會財局將要求質素監控制度負責人肩負全責來採取強而有力的行動，以加強質素管理制度來監測審計質素。