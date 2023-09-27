證監會：投資者去年轉投貨幣市場基金　佔比升至61%

證監會與金管局發表有關持牌法團和註冊機構於2022年銷售非交易所買賣投資產品情況的聯合調查結果。

根據大型公司呈報的首五大集體投資計劃，貨幣市場基金為該類別中最暢銷的產品，其在2022年佔首五大集體投資計劃總交易額的比例由2021年的33%，升至61%。第二及第三位為債券基金及股票基金，分別佔首五大集體投資計劃總交易額的14%及7%。資金流向貨幣市場基金的原因是，投資者在加息環境下傾向投資於具備穩定收益和流動性的產品，以致在集體投資計劃及整體投資產品銷售額下跌的情況下，貨幣市場基金的交易額依然錄得增長。

是次調查涵蓋371家在2022年從事投資產品銷售的持牌法團及註冊機構，而參與交易的客戶人數則超過80萬。在2022年，這些公司的總交易額下跌24%至37,990億元，與在其他主要股市觀察到的成交額下跌情況基本一致。然而，有關公司銷售投資產品的整體人手保持穩定。

值得注意的是，約35%的受訪公司錄得交易額增長。一些大型公司認為這是由於它們提供個人化的投資產品，以迎合個別投資者的偏好和需求。透過向客戶提供度身訂造的方案，這些公司得以抵禦市場挑戰，甚至錄得增長。

在債務證券方面，部分投資者轉為偏好被認為風險較低而回報較穩定的主權債券，例如港府債券(包括綠色債券及銀色債券)。

此外，在2022年，於網上分銷投資產品的公司數目增至83家，較2021年增長19%。集體投資計劃仍然是透過網上平台分銷最多的產品種類，佔網上銷售總額的83%。在所有集體投資計劃的投資者中，於網上進行交易的投資者所佔的比例由2021年的65%，增至2022年的72%。債務證券的網上銷售佔網上銷售總額的比例由2021年的6%躍升至2022年的15%。