m18講場：米線陣聯乘Sanrio My Melody專攻年輕客

估唔到大家樂集團CEO羅德承（左二），同埋香港區MD梁可婷（左三）都現身撐場！左一為鄭惠真

希望吸納更多年輕客群嘅米線陣宣布同Sanrio My Melody合作，聽日(28日)起全線分店推出期間限定嘅聯乘美食、飲品同埋精品，為咗隆重其事，金鐘同埋旺角嘅分店更被打造成「My Melody聯乘旗艦店」，估唔到兩者都可以擦出火花！

佢又指，現時米線陣大部分客群都係女性，又以OL為主，當然同一半米線陣分店位於商業區有關，未來希望吸納更多年輕客；另目前平均餐價為50至60蚊左右。

雖然冇為今次聯乘推廣活動定下具體目標，但Janice提到，為店內換上Melody嘅裝飾後，見到呢兩日都有唔少客問起，認為反應都算唔錯！

絲絲今日到訪金鐘米線陣分店，店外已經有大大個My Melody公仔喺門口恭候大家，店內嘅每個角落都充滿粉紅氣色，餐枱、燈罩以至牆身都見到My Melody嘅蹤影。睇真啲，原來為咗配合返米線陣嘅綠色招牌，店內嘅Melody對眼都變成米線陣嘅綠色！

不過，絲絲覺得餐單比較吸睛，特別係飲品：「容易被誤解的粉紅甜心」、「唔該你吖要杯柑桔特飲」，大家不妨估吓係咩。