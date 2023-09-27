半新盤蝕讓潮！長沙灣愛海頌兩房4年輸97萬沽

半新盤轉讓賣一間、蝕一間，長沙灣愛海頌兩房單位，以680萬元易手，近4年帳面蝕讓97.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原施欣達稱，北角港濤軒高層D室，實用面積約802方呎，套三房間隔，今年7月底放盤，開價2,070萬元，獲用家積極洽購，以1,750萬元沽出，累減近320萬元或約15%，呎價約21,820元，新買家為同區用家。

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九龍區

●中原劉燦恆指，長沙灣愛海頌3座低層C室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望內園景，最新以680萬元易手，呎價約14,316元，原業主於2019年11月以777.8萬元購入，持貨近4年帳面蝕讓97.8萬元。

●中原歐陽振邦表示，荔枝角曼克頓山1座低層B室，實用面積約1,361方呎，套四房間隔，另設工人套房，7月以3,000萬元放售，最近減至2,650萬元，最終以2,528萬元易手，呎價約18,575元，新買家為同區換樓客。

●美聯王俊康指，荔枝角美孚新邨單日連錄兩宗成交，屋苑6期蘭秀道28號中層C室，實用面積約908方呎，套三房間隔，以1,050萬元沽予換樓客，呎價約11,564元。

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新界區

●中原范德輝稱，青衣公屋長發邨敬發樓高層5室，實用面積約264方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價270萬元，放盤大約10日，議價15萬元，減至255萬元成交，呎價約9,659元，新買家買樓給父母同區居住，方便照顧。

●利嘉閣蕭啟諾指，天水圍居屋天祐苑C座高層7室，實用面積約433方呎，7月於已補價自由市場曾開價440萬元，見樓市吹淡風，累減82萬元，以358萬元售出，呎價約8,268元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑P座中層11室，實用面積約601方呎，三房間隔，議價後減25萬元，於未補價第二市場以360萬元沽出，呎價約5,990元。

●美聯汪子龍透露，大埔太湖花園8座中層B室，實用面積約526方呎，三房間隔，有裝修，早前以720萬元放售，及後獲區內租客議價28萬元，以692萬元承接，呎價約13,156元。

●中原蔡創文稱，沙田中心9月暫錄兩宗買賣，海寧大廈高層H室，實用面積約292方呎，兩房間隔，望河景及中央公園景，有裝修，兩房間隔，3月開價約580萬元，其後減至515萬元，日前議價後以438萬元易手，累減142萬元，呎價約15,000元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山海栢花園4座高層F室，實用面積約567方呎，三房間隔，望海景，開價960萬元，放盤1個月，期間累減22萬元，減幅約2.3%，獲買家以938萬元承接，呎價約16,543元。

●利嘉閣梁敬嚴指，將軍澳日出康城領都3座右翼低層B室，實用面積686方呎，套三房間隔，享內園景，原先叫價770萬元，最終累減至730萬元成交，呎價約10,641元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園8座高層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，有裝修，7月於未補價第二市場放盤叫價400萬元，上月調整至388萬元，終獲同區綠表買家以371萬元承接，呎價約7,665元。

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