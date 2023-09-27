逾3成在華美企減少或削中國投資　中美關係成最大挑戰

美中貿易全國委員會（USCBC）發表最新年度調查顯示，在中國經營的美國企業認為，中國營商環境正在惡化，他們面臨10大挑戰之際，有超過三成美企指過去1年減少或暫停了在中國的投資，比例破紀錄。

受訪的在華美企表示，今年面臨的10大挑戰包括(1)中美關係緊張（地緣政治或國內政治）；(2)數據、個人訊息和網路安全規則；(3)出口管制、制裁和投資審查；(4)與中國企業（國有或民營）的競爭；(5)許可和審批的延宕；(6)執法不一致；(7)國際旅行限制；(8)缺乏透明度；(9)知識產權保護；(10)產業政策對美企不利。

調查指出，43%的受訪美企認為過去1年中國的經商環境有所惡化，39%指未發生變化，僅19%企業認為有所改善。今年，美企對未來5年中國業務前景表示悲觀的比例，從2022年的21%上升至28%的歷史高位，感到樂觀或有些樂觀的美企，佔比例降至49%。

過去1年，超過1/3受訪美企表示減少或暫停在華投資計劃，相較於去年調查的22%明顯增加。他們認為三大主要因素是中美關係緊張局勢導致成本或不確定性上升、日益增加的市場准入限制和供應鏈韌性的需要。

是項年度調查於6月和7月進行，USCBC訪問了117家會員企業意見。