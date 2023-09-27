一手樓送置業優惠促銷　一文睇晒新盤有乜送...

中秋節將至，發展商把握節日檔期夥拍代理行推出不同置業優惠，其中紅磡新盤送出健身課程禮券、屯門現樓項目亦派發旅遊禮券、馬頭角翻新項目則新推按揭優惠計劃。

●GREENWICH推中秋置業大禮 個別買家獲健身課程禮券

而必嘉坊BAKER CIRCLE系列，目前已推出的3期累售429伙，套現約26.1億元，平均每伙售價約610萬元，呎價約21,678元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，因應市場購買力轉變，項目餘下期數開則會作出修訂，減少細單位比例，將提供較多大單位。

而適逢中秋節，項目準備一系列不同形式的宣傳活動，今日邀請美麗華主廚彭志楠出席記招，即場製作月餅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月樓市有多個利好消息，包括美國聯儲局維持利率不變，加上樓花按保適用範圍與現樓看齊，新盤買家有更多上會選擇，相信可進一步帶動一手交投。該行九龍董事劉瑛琳補充，上述優惠先到先得，送完即止。

●文曜與美聯及經絡合作推出買家按揭優惠

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，與美聯物業及經絡按揭轉介合作為買家提供按揭優惠。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，該計劃按揭成數達樓價九成，按息全期低至銀行同業拆息(HIBOR)加1.3，上限低至最優惠利率(P)減兩厘，即封頂息率低至4.125厘，現金回贈高達2%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，預計文曜實用呎租可達約70元，回報率或高達4.5至5厘，相信除用家外，亦吸引投資者追捧。而美息一如預期維持不變，年底前仍有機會加息，市場觀望氣氛轉趨濃厚，發展商為突圍而出，普遍以「超筍」策略搶攻市場，該項目投資客比例料高達五成。

●屯門飛揚夥中原推買樓優惠 首5名可獲1.2萬元旅遊禮券

中原地產高級資深營業董事陳忠浩表示，由即日(27日)起至10月31日，經由該行購入項目一手單位的首5名買家，即可獲得上述賀禮，每個價值1.2萬元。

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●傲玟周三招標售1伙 成交呎價2.45萬元

何文田傲玟於周三日(27日)上載最新成交紀錄冊，以招標形式再沽1伙，單位為2座25樓B室，實用面積1,425方呎，以3,491.25萬港元成交，呎價約24,500元。

●林海山城今售1伙 成交價1630萬

●星凱‧堤岸再錄1宗成交 兩房賣1191.5萬

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸交投持續，周三(27日)再錄一宗成交，單位為5座45樓H室，實用面積527方呎，兩房梗廚間隔，位處單邊享馬場景致，成交價1,191.5萬港元，呎價約22,609元。

他續指，項目約兩周內連沽10伙，套現逾1.3億元。開售至今累售884伙，套現逾91億元，平均呎價20,376元。

●THE HENLEY II招標售1伙 成交價3010萬