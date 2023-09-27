【超級大刁】盛京銀行賣1760億元人幣資產畀遼寧政府

通告稱，這次出售的資產當中，71.6%是貸款，其餘28.4%是投資及其他資產，本金及利息帳面餘額在扣除減值準備金前，合計約1,837億元，其中本金部分帳面餘額約1,544億元，過去2年合共貢獻稅前利潤122.07億元，或除稅後淨利潤91.55億元。

以此計算，盛京行今次把1,315.29億元的貸款賣走，通告沒有寫賣的是甚麼貸款。要留意的是，6月底該行的總貸款餘額不過是6,202.84億元，換言之21.2%的貸款資產將被出售。

同日，該行的批發和零售業貸款餘額是佔1,495.39億元，反映地方政府融資平台（LGFV）的租賃和商務服務業佔921.96億元，房地產業佔749.1億元。

然而，盛京行於內銀不良貸款較集中的租商業和房地產，6月底不良率分別僅1%及1.81%，反而批發和零售業達7.49%。電力、熱力、燃氣及水生產和供應業更加高達19.74%，但餘額僅33億元多。

遼寧政府方面將會向盛京行發行專項票據支付這1,760億元，初始期限為15年，經雙方協商可 延期，亦可以是省政府方面提早償還本金，年息2.25厘的。專項票據或專項債是地方政府債券的一種，指省級政府為有一定收益的公益性事業發展舉借，以對應的政府性基金或專項收入償還的地方政府債務。

該行稱，交易預期能降低不良貸款率，而專項票據將優化資產結構，並能提升資產質量、降低資本佔用，並據此提升資本充足率。

不過，據估計，盛京行將因為交易產生總體未經審核減值準備金支出約77億元，實際財務影響或有不同。