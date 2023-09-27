投委會：「斜棟族」要點樣理財才精明？

不少年輕人因為不想被朝九晚五的工作時間束縛，為追求時間安排自由、「揀job」自由，選擇投身成為「斜棟族」(Slash)。「斜棟族」雖然可以享受斜棟生涯帶來的自主及彈性，但亦需要面對收入相對全職工作較不穩定的財務挑戰。想「自主」與「麵包」兩者兼得？不妨看看「斜棟族」Yammy的分享。

要自主先要懂自律

Yammy在大學畢業後，沒有做過長工，她身兼游泳教練、畫班導師、功課輔導、短片製作、網店負責人數職，成為「斜棟族」。她說，「做Slash要很自律，否則會容易懶散，甚麼工都接不到！在用錢方面同樣要自律。要『好天斬埋落雨柴』，收入多時要儲多些錢，留待收入少時用。」

Yammy每個月都有為自己訂一個收入目標，用錢亦很節制，不會隨意花費。她深明世事難料，所以總會留起一筆應急錢，在必要時才用。

斜棟族要有的7個理財好習慣

其實「斜棟族」只要有良好的理財習慣，在「自主」與「麵包」兩方面，都可以魚與熊掌兼得。

1.好天收埋落雨柴

由於每個月的收入好波動，或未必能定下固定的儲蓄額，但收入不理想時也應盡量維持儲錢習慣；收入好景時更要積穀防饑多儲些錢。

2.不要衝動花錢

人總要消費，獎勵自己是無可厚非，但避免花錢買心情，也要提醒自己不要衝動消費，盡量減省非必要開支。

3.做預算及記帳

利用投委會的理財工具「收支管家」列出每月的總收入並先扣起儲蓄金額，將餘下的錢按生活需要訂立預算。別忘記要每天記帳對照預算及實際開支，避免入不敷支。如跟朋友去貴一點的餐廳吃飯花多了，就要減少其他消費以節省金錢。

4.常備應急錢

儲備應急錢以防不時之需，如傷病不能工作的醫藥費，或工作收入不足時的生活費。

5.盡快完成收款

接工作時先收取訂金，準時向客人出發票收款，完工後盡快完成收款以維持現金流。

6.預留資金交稅

記得儲錢交稅，沒有穩定的收入未必能申請稅貸。

7.投資勿太進取

投資風險的取態與工作的穩定性有關。如果工作收入不穩定，投資就不宜太過進取。

投委會早前推出「失物認領所」網上理財教育活動，帶出青年人面對的財務挑戰，並提出建議幫助緩解這些挑戰。「失物認領所」講述三個分別計劃創業、享受生活及把興趣及專長轉變為事業的青年人，因跌入跟風投資陷阱、衝動消費和缺乏財務規劃，阻礙他們實現個人夢想。故事傳遞明智投資和審慎理財的重要信息，藉此鼓勵青年人善用投委會在社交平台和網站上的工具與資源，開展個人理財之路。

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