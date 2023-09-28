【東方日報產評】港樓市加速下沉　經濟大禍將來臨

在利率周期上升，以及經濟景氣欠佳下，第三季香港樓市復挫，基本上今年不少地區二手樓價已由升轉跌，更紛紛回試7至10年前的低位，發展商新盤開始加速減價促銷，務求讓資金盡快回籠，反映對後市展望並不樂觀。其實，此期間物業租務市場活躍，可見樓市需求猶在，只是在預期樓價持續調整下，用家寧暫時轉租以候低入市。港府若再死守樓市辣招不放，錯誤施政，人為地打壓樓市，到了市場信心崩潰才醒覺補鑊，只怕為時已晚，等到負資產個案大增，樓市加速下沉，加上金融、出口、消費都無瓣掂，香港經濟只怕大禍臨頭！

港股不濟，每日大市表現及成交已說明一切，市場都在觀望港府成立專責小組提振股市流動性的研究成果。畢竟股市不景氣，大大影響香港金融中心作為融資平台的吸引力，外資不願來，本地投資者亦冇錢搵，或轉炒海外股份，或禁足港股轉做定期存款，並減少消費。

金融業待救，香港的出口業亦未脫水深火熱的狀態。繼今年中下調全年出口預測至最低僅零增長後，香港貿易發展局最新再下調預測到負增長7至9%，可見跌勢仍未止，也反映疫情雖然過去，但國際地緣政治風險及外部需求疲弱，繼續不利香港的貿易業，目前要評論今年第四季能否止跌，甚至在明年回升，實言之尚早，尤其是內地需求尚未回穩，且明年歐、美經濟都處於衰退的高危期。

要把握時間穩定內部需求，減慢經濟收縮步伐，港府得從穩定資產價格着手，所指的就是樓市。畢竟對不少香港人而言，自置居所就是人生的重要資產，價格起跌難免影響消費與投資信心；而透過物業融資，也能協助企業盤活資金流，應對經濟不景。

偏偏在投資氣氛薄弱之時，港府遲遲不肯讓樓市辣招退場，繼續以應對旺市炒風的措施來打壓樓市，「衰多幾錢重」是必然結果。見到二手樓價連月下跌，更多用家選擇轉買為租，進一步打擊樓市承接力，而發展商要蝕推樓盤套現的風險愈來愈大，財務壓力大增，壓抑啟動新投資的意欲，這些都不見得有利港府當前的穩經濟增長任務。

雖然過去香港經濟過於依賴地產業的問題須正視，但在非常時期，相對穩定的樓市至少不會添煩添亂，對於穩定經濟起到四両撥千斤的戰略作用，應受重視。更何況，港府根本沒有道理將樓市辣招變成「恒常措施」，盡快交代有序撤辣的時間表，釋放市場需求，有力穩定資產價格和市場信心，是理所當然之舉。

眼前內地經濟復甦不似預期，內部需求疲弱，資本市場撬也撬不動，被內房危機拖着後腿，是一個重要原因。香港得引以為戒，尤其是香港乃自由市場，並沒有內地獨特的體制來應對危機，一旦樓市失序暴挫，負資產滿街，拖累百業景氣，令經濟百上加斤，要推動其他戰略產業發展，提升經濟綜合競爭力，只會變得逆水行舟，事倍功半。

港府後知後覺，總好過不知不覺。經濟困局如是，試問樓市政策撥亂反正，更待何時？