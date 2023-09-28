鄧聲興：內地銳意激發旅遊消費潛力

隨着中國消費市場整體復甦，刺激旅遊與文化市場消費高度回暖，內地中秋及十一長假期或進一步貢獻旅遊消費熱潮。中國國家文化和旅遊部近期數據顯示，今年暑期內地旅遊熱度顯著高於2019年同期，旅遊人數18.39億人次，旅遊收入達1.21萬億元人民幣。

普華永道《2023年全球消費者洞察調研》中國報告顯示，內地消費者預計未來6個月內會增加旅行支出比例遠高於全球平均水平，達62%。暑期全中國演出市場的演出場次按年增長301%達11萬場，演出票房收入按年增長792%達102億元人民幣，觀演人數按年增長806%達3,256萬人次。

疊加亞運會刺激經濟

同時，適逢杭州舉辦亞運會，其時段亦與內地長假期有所重疊，「亞運會經濟」或對旅遊熱度有進一步促進。今年或將成為近年來最火爆的長假期，景區門票、餐飲、機票及酒店等預訂量大幅增長，旅遊消費有望在假期進一步釋放。

此外，內地擬將陸續出台利好旅遊業發展的系列政策，有助釋放旅遊消費潛力及刺激旅遊消費，且出入境政策愈加寬鬆亦對全世界旅遊業的恢復將起到積極的推動作用。相信在政策支持及「亞運會經濟」刺激下，旅遊消費潛力將進一步釋放，不妨關注。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)