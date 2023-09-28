鄧建初：黎明前永遠是最黑暗　如何面對？

初哥被邀請為講者之一的9月7日座談會圓滿結束，當晚回到家中不久，黑色暴雨警告生效。天公作美，會議得以順利完成，幸運地避過了香港百年一遇的世紀暴雨。網友熱情捧場，好友Peter哥更推薦了波浪大師許沂光及城中女富豪參與，不勝榮幸。許大師事後還告訴初哥說「香港股民太悲觀了」。

初哥近日不斷收到許大師的WhatsApp好料，獲益良多。9月22日早上5時半，許大師說港股即將見底回升。當日港股恒生指數開市先跟隨美股道指及納指大跌而低開82點，之後進行V型反彈，並大升402點收市，成交增加至1018億元，能在低位適時入貨，即日已有理想回報。可惜的是，只靠有限度的北水資金流入，力敵不斷沽空的外資，暫見力有不逮。這場金融戰爭何時完結，難有水晶球可以預測。

現階段股民們仍應採取「眾人皆醉我獨醒」的炒股方法，盡量克服恐懼與貪婪的人性弱點，遇着個別實力股票開市狂插時，分注買入搏其大反彈，適當時機食胡方為上策。與北水企在同一陣線，力抗無情的沽空盤。打游擊戰策略好處，是既有些微利潤之餘，亦可保存本錢。正如許大師所言，「靜待秋分前後出現的黎明」。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)