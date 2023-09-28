道指跌68點　紐油高收3.6%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.01%，報106.68；港匯見7.8208；離岸人民幣(CNH)報7.3242；美元兌日圓處149.51；歐元報1.0505，英鎊報1.2136。金價處1,877.03美元。布油報94.38美元，紐油報93.88美元。比特幣(Bitcoin)升0.4%，報2.63萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水10點。

●道指收報33,550點，跌68點或0.2%；標指收報4,274點，升不足1點或0.02%；納指收報13,092點，升29點或0.22%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,575點，跌35點或0.2%。

●9月恒生指數夜期收報17,582點，跌47點，低水30點，成交9,152張。

●紐約期油收報每桶93.68美元，升3.29美元或3.64%；倫敦布蘭特期油收報每桶96.55美元，升2.59美元或2.75%。

●紐約期金收報每安士1,890.9美元，跌28.9美元或1.5%。

●英國富時100指數收報7,593點，跌32點或0.43%；德國DAX指數收報15,217點，跌38點或0.25%；法國CAC指數收報7,071點，跌2點或0.03%。

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