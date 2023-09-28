Welab擬今年拓東南亞業務　密切觀察明年有否上市機會

本地金融科技公司Welab成立10周年，創始人及集團行政總裁龍沛智表示，集團整體業務穩步發展，今年上半年香港市場的貸款餘額按年增加37%；未來將把握東南亞地區的發展機遇，計劃年內拓展B2B(企業對企業)業務至馬來西亞，以及在印尼推出數碼銀行服務。上市計劃方面，龍氏稱持開放態度，股東亦無硬性指標，坦言目前的市場環境仍不太適合，但認為市場變化很快，將密切觀察明年是否有上市機會。

旗下虛擬銀行Welab Bank(匯立銀行)上半年業績公布在即，龍氏透露上半年淨虧損按年減少約28%，認為虧損減少為取得收支平衡的重要一步。被問及虛銀與旗下另一私人貸款機構WeLend會否重疊業務，他認為兩者服務客群不同，能同時產生協同效應，兩企放貸數字均有良好增長，未來將繼續各自發展。

目前Welab在香港、內地、印尼和馬來西亞擁有逾6,000萬個人用戶及與超過700間企業客戶，累計總貸款額逾1,000億元，疫後增持幅度更見顯著提升，目標在2032年前亞太區服務用戶增至5億。

龍沛智預期，區內的金融科技發展將由B2B發展轉向B2B2X(由B2B延伸至任何客戶)，未來將持續擴大東南亞市場的版圖，例如透過嵌人式金融服務等，將金融科技融人用戶的日常生活流程。較早前收購的雅加達服務銀行(PT Bank Jasa Jakarta，BJJ)計劃年底前在印尼推出數碼銀行服務，目前平台已完成搭建，仍待監管當局審批。

另外，公司早前與滙豐簽訂合作備忘錄，研究在東南亞地區為客戶提供創新銀行服務及體驗，並正着手籌備以馬來西亞為首個推出市場。