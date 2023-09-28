第一太平：MPIC公眾持股降至2.78%

Mit-Pacific將獲得約32.4億股MPIC普通股的最終分配(佔MPIC流通普通股約11.3%)，而GT Capital已同意保留所收購的2.9%股權，並額外購買82萬股MPIC普通股，加上過往持有的股份，其總持股量達致約57.4億股MPIC普通股(佔MPIC流通普通股約20%)。餘下的MPIC流通普通股由GSIS持有約12.0%，而公眾持有約2.78%。

此外，於收購要約結束後，MPHI已從公開市場上以不高於經修訂收購要約價的價格額外收購132萬股MPIC普通股。於收購後，MPHI於MPIC的股權仍約為48.2%。

根據菲律賓證券交易所之自願退市程序及所有其他適用監管要求，於轉撥被交回股份後，MPIC之股份已於2023年9月26日起暫停交易。

第一太平4月時宣布，其菲律賓聯號公司MPHI作為要約人，聯同Mit-Pacific、MIG及GT Capital參與收購要約，以購買MPIC少數公眾股東持有之MPIC流通普通股。於完成收購要約後，MPIC自菲律賓證券交易所自願退市。