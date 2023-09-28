耀才許繹彬：內地長假將至　港股下周成交恐再破底

另一邊廂，美股在踏入十月股災月前夕，市場因擔憂聯邦儲備局的貨幣政策，將會維持遏抑性水平多一段時間，因而令美國10年期國庫票據孳息率升至近16年來最高；加上消費信心和新屋銷售數字都較預期疲弱，道指隨即應聲受挫，跌穿34,000點水平；而以科技為主的納指，更一度跌至13,000點邊緣，兩大指數均創下近3個月低位；港股在美股急跌的夾擊下，昨天預期有機會下試17,000點水平，但又一次令投資者意想不到，除沒有跟隨下跌外，反而升穿17,600點水平，可惜成交只有不足760億元。

筆者認為，昨天港股未有跟隨下跌，並非港股有抗跌能力，而是可能臨近期指結算，因而有轉倉或夾淡倉活動令港股沒有跟隨外圍下跌，但未能有成交配合，所以反彈並不可靠；下周國內將踏入十一長假，為期一周。港股在欠缺北水下，市況可能變得更淡靜；下周適逢踏入10月股災月，相信投資者會採取審慎觀望的態度迎接後市，港股成交可能再創新低。市場再度傳出港府在10月的施政報告內，會落實減股票印花稅及一系列挽救疲弱經濟的措施。因此，不論減股票印花稅是否會落實，亦可能會令交易所的股價帶來異動。