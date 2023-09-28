【高盛推介】騰訊失守300元　美團連跌4日

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(27日)反彈，升約0.7%，今早(28日)輕微低開後隨即短暫反彈，未幾再跌兼失守300元關口，最低見297.4元的本年至今低位。現報298.4元，跌約1.2%。有券商料未來幾年小遊戲的市場份額將持續增加，及國內遊戲貨幣化將會保持11至13%增長。該行並對騰訊的盈利預測正面重估，給予「增持」評級。

美團由本周一起連跌，當中昨日跌約1.3%，今早繼續下跌，最低見110.6元的近4個月低位。現報110.8元，跌約3.5%，目前為連續第4日下跌。美團表示，今年次季分部收入達512億元人民幣，同比增長39.2%；經營溢利達111億元人民幣，同比增長34.8%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,530萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

美團方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約500萬元。淡倉於上周五至本周二共錄得約1,390萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，騰訊及美團於昨日繼續獲北水買入，分別錄得約4.5億及6億元資金淨買入。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.3倍，中期輕微價外。

騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.3倍，輕微價外、低面值。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.1倍，中短期貼價、高槓桿。

美團購17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿9.5倍，中短期輕微價外、高槓桿。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.1倍，中年期、時間值損耗較低。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、高敏感度。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿3.5倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊及美團牛熊證條款：

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率29.3倍。

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率14.4倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率10.5倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率8.3倍。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比7.7倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率2.8倍。

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