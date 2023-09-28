港人要返幾日工先買到iPhone 15？呢個指數話你知...

蘋果公司新手機iPhone 15系列在全球多國開賣，吸引大批民眾搶購。Picodi日前發表2023年iPhone指數，全球而言，以瑞士人的收入來計工作最少日數就能買到一部最新iPhone，咁香港人又要幾多日先買到部機？

據蘋果公司香港官網，旗艦iPhone 15 Pro（128 GB）的基礎版售價為8,599港元。根據政府統計處最新數據，香港人每月平均薪資約1.6萬至1.7萬港元，意味着香港人平均需要10.8個工作日才能購買iPhone 15 Pro，當然大前提是賺來的薪金都要省下來。與去年相比，所需工作日減少0.4天。

據該榜單的首三甲，瑞士人平均只需要4.2個工作天就能負擔得起最新的iPhone；美國人平均需要5.3天，澳洲人平均需要6.3天。中國人則需要工作23.5天才能負擔得起。這個iPhone指數被視為用作衡量各國平均收入水平的工具之一。

另據外國網站Global Index最近統計，列出各國民眾需要花多少年薪才能買得起128G的iPhone 15。結果發現，前3名分別為盧森堡（1.55%）、瑞士（1.58%）及美國（1.69%），這些國家的民眾僅需花年薪不到2%便可入手新機。台灣（2.7%）排名第6名、日本（2.81%）排名第9、南韓（3.95%）位居第14位、中國（11%）排第18位。