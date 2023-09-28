【高盛推介】比亞迪連跌4日 資金趁低吸納
2023年09月28日 11:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由本周一起連跌，今早(28日)高開約0.3%後早段高見239.2元，及後倒跌，最低見236元的近1個月低位。現報236元，跌約0.6%，目前為連續第4日下跌。比亞迪美洲地區總裁李柯日前表示，將考慮市場需求，在墨西哥建設新工廠。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於近日獲資金吸納，本周二及本周三共錄得約780萬元資金流入。淡倉於本周一錄得約130萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度比迪購(19224)。中年期選擇可留意比迪購(19488)，時間值損耗較低。高槓桿選擇可留意低面值比迪購(16945)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(53445)，遠牛選擇可留意比迪牛(61142)，與現價有約5及25元收回距離。
比迪購19224，行使價260.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、高敏感度。
比迪購19488，行使價275.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿6.4倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿11.5倍，高槓桿、低面值。
比迪牛53445，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率22.4倍，首三高槓桿近牛之一。
比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、高敏感度、活躍條款。
比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
其他汽車股認股證條款：
長汽購17904，行使價10.3元，2024年02月21日到期，實際槓桿5.2倍。
吉利購17988，行使價11.52元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.9倍。
小鵬購18785，行使價111.88元，2024年02月02日到期，實際槓桿3.2倍。
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