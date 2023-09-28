社保基金去年投資蝕5%　逆市追加股票投資1300億人幣

中國全國社會保障基金理事會公布，2022年社保基金投資收益率負5.07%；面對相對不利的形勢，社保基金維持策略定力，把握市場機會進行動態配置，逆市追加股票投資1,300億元人民幣。

社保基金會相關負責人表示，收益出現浮虧的情況是近年來少有，客觀分析，主要是去年全球政治經濟形勢發生深刻變化，金融市場動盪加劇，基金投資營運面臨十分困難的形勢，國際國內主要資產類別均出現大幅下跌。

從全球來看，俄烏衝突加劇引致國際能源和糧食等大宗商品價格飆升，通脹高企背景下全球主要央行加快收縮流動性，全球資本市場動盪。從國內看，經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，增長速度有所放緩，疊加國際流動性收緊等因素影響，國內股票市場也出現較大幅度下跌，市場信心普遍不足。

負責人指，社保基金成立23年來年均收益率近7.7%，明顯高於同期通脹率及投資目標。

對於逆市追加股票投資，負責人指，雖然當年產生一定的帳面浮虧，但也為獲取長期較好收益打下基礎。全年社保基金相關資產均戰勝對應市場指數，並在基金所能承擔的風險水平之內，符合風險預算要求。