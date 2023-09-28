新地旗下12大商場推激賞祭　營業額料按年升25%

新地(銷售及租賃)代理董事鍾秀蓮表示，12大商場遍布港島、九龍及新界不同據點，照顧不同消費模式的目標客群，計劃在夜經濟的推廣活動上，再推出「十一激賞祭」。受惠於新型智能電話推出、金價理想及日圓回落，她預料內地訪客人均消費可達10,000港元，當中珠寶金飾及電子產品商戶，生意可比去年同期錄近20%升幅。

上述商場包括將軍澳東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃灣荃錦中心、荃灣新領域廣場、葵涌life@KCC及葵涌joy@KCC。

是次不同商場會有不同推廣，如鄰近三大口岸的上水廣場，安排於口岸特設商場推廣大使，推出旅客專享禮遇、PopWalk天晉滙亦舉辦首個將軍澳啤酒節、The Point會員於東港城指定服飾及運動用品商戶，消費滿指定金額可獲贈現金禮券等。