華為Mate 60 Pro供應商訂單超勁？供應商急請人及擴產

內媒報道，隨着華為Mate 60 Pro成為消費電子市場久違的火熱新機，萎靡多年的下游供應商終於迎來曙光。除了備受關注的華為衛星通訊、星閃技術等創新技術的供應商外，包括光學、面板、結構件等公司都處於加速生產階段。

報道引述消費電子行業資深供應鏈人士指，最典型的是歐菲光，先後遭遇華為被制裁、果鏈危機，但在Mate 60系列，歐菲光攝像頭模組全部參與供應，並佔絕大部分份額，包括後置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組，單台價值在500至600元人民幣。他透露，歐菲光在南昌的工廠這半年新招幾千人，增加很多產線。

另外一家華為供應鏈信維通信則表示，下半年是公司的生產旺季，目前公司訂單飽滿，產能利用充分。

華為電池供應商欣旺達回應指，已經獲得華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額。立訊精密也確認，公司是Mate 60 Pro的充電模組供應商。

此外，華為宣布Mate60RS非凡大師、MatePadPro 13.2英寸、WATCHULTIMATE DESIGN非凡大師、智慧屏V5 Pro等多款新產品今日10時08分正式開售。根據官網，剛開售不久Mate60RS就已經處於缺貨狀態。