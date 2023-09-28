小紅書夥旅發局推「香港漫步指南」　活動曝光度逾2100萬

小紅書與香港旅遊發展局繼今年上半年推出「香港旅行時光機」和「藝起遊香港」兩個項目大獲好評後，再下一城推出「香港漫步指南」。指南內有5條具有特色的香港旅行路線，涵蓋香港最熱門的打卡景點以及介紹重點節慶活動，發掘新的香港旅遊視角，希望吸引更多遊客前往香港。截至9月26日，活動總體曝光度超過2,100萬。

自今年開關後，香港一直位居小紅書用戶出境遊目的地首位，是很多內地遊客的出境遊首選。小紅書旅行板塊在上半年做了「香港旅行時光機」和「藝起遊香港」兩個項目，為香港旅遊業帶來超過2億的總曝光度。在今年5至7月，平台上有關「香港」的搜索量達2,820萬，可見香港的旅行熱度之高 。基於前兩次成功的合作基礎，小紅書與旅發局在十一黃金周前夕就「你好，香港！」新一輪品牌推廣再次開展合作，以城市漫步(Citywalk)為主題，推出「香港漫步指南」，為用戶推薦5條具有特色的城市漫步路線，吸引用戶前往香港。

5條路線不僅包括香港最熱門的打卡景點，還對重點節慶活動進行介紹，例如即將於9月底舉辦的中秋大坑舞火龍活動、五年後再次復辦的盛大國慶煙花匯演、將在10月開啟的城市萬聖節氣氛等。此外，作為世界聞名的「不夜城」，香港豐富活躍的夜生活體驗也被引入線路推薦之中。來自小紅書的多位博主及在平台活躍的藝人：黃宗澤、薛凱琪、黃智雯、胡鴻鈞、吳業坤等均加入活動，為香港旅遊推廣宣傳，也為接下來的「中秋+國慶」兩個節日的「超級黃金周」造勢。

小紅書相關項目負責人表示，平台這次升級其他5個新的香港旅遊視角：山海漫步、博物漫步、霓虹漫步、塗鴉漫步、文藝漫步，小紅書將會繼續和香港旅遊發展局合作，聯動更多明星、博主、場館，一起為香港旅遊業增加一抹新的色彩。

截至9月26日，小紅書已經收到「香港漫步指南」站內投稿近500篇筆記，總體曝光度超過2,100萬。用戶可以通過在小紅書搜索「香港漫步指南」獲取更多活動詳情。